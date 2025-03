Brignone omaggia Gut Behrami: “Oggi ha fatto un altro sport”

agenzia

Goggia ammette "ho sbagliato io, ora penso al gigante"

SUN VALLEY, 23 MAR – “Oggi Lara ha fatto un altro sport” ha detto Brignone, riconoscendo la grandissima prestazione della Gut Behrami che le ha impedito di vincere anche la coppa di superG. “Era un superG che si adattava tanto alle sue caratteristiche. Anche alle mie, in un certo senso – ha aggiunto l’azzurra – ma qualche correzione andava fatta. Ho sbagliato a metà e lì avevo già tagliato il traguardo. Il podio della Vonn è qualcosa di clamoroso. Penso che nessuna oggi abbia sciato troppo bene, Gut a parte, mentre lei è riuscita a mettere insieme tutti pezzi ed è stata brava. Avrei dovuto fare qualcosa di speciale per battere Lara, invece mi hanno messo in difficoltà sia la tracciatura, con delle maglie molto strette, sia la pista, un po’ particolare, sia la neve, che cambiava continuamente”. “Comunque – ha concluso Federica – gli errori sono stati i miei, sono stata io a non interpretare nel modo corretto la gara”. Ma “ora testa al gigante di martedì e avrò bisogno di sciare come ho fatto per tutto l’inverno, altrimenti non avrò chances”. Una Goggia comunque soddisfatta ha invece commentato così la sua gara: “Oggi ho sbagliato io tecnicamente. Dove c’è da girare i piedi e riprendere l’esterno devo ancora migliorare. Comunque non sono mai stata sul podio del superG a fine stagione e quindi prendo il buono che è arrivato e ora penso al gigante”. “Sono contenta di aver finito bene la stagione” ha invece detto la piemontese Bassino a sua volta soddisfatta, perché “era importante fare una bella gara, con questo pubblico che è davvero appassionato e fa un tifo spettacolare”.

