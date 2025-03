Brignone, “Portabandiera a Milano-Cortina? Coronamento carriera”

agenzia

Sciatrice, "Merito candidatura ma ci sono molti altri campioni"

ROMA, 03 MAR – “Io portabandiera a Milano-Cortina 2026? Probabilmente è una delle cose che mi manca nella mia carriera. Mi merito una candidatura ma ci sono tantissimi altri sportivi che hanno fatto la storia e hanno vinto medaglie olimpiche e mondiali, che hanno vinto Coppe del mondo. So di esser in ottima compagnia. Ora mi concentro sulle prossime gare. A Milano-Cortina ci penseremo l’anno prossimo”. Federica Brignone risponde così ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Radio Rai in merito all’ipotesi che possa essere lei la portabandiera dell’Italia ai prossimi Giochi invernali. La sciatrice azzurra torna sulla prova di coppa del mondo vinta ieri: “E’ stata una super gara, difficile e tosta. Io sono arrivata giù scuotendo la testa come le mie avversarie. E’ stato qualcosa di top – spiega – Ho urlato al traguardo perché alcuni passaggi non li avevo fatti al top, però evidentemente ieri il SuperG era talmente tosto che nessuno è riuscito a fare la gara perfetta. Io ero convinta di non aver fatto il massimo. Volendo attaccare ho preso tanti rischi e fatto tanti errori. Pensavo di aver buttato via la gara, e invece…”. La Brignone con 80 podi in Coppa del mondo è a breve distanza da Alberto Tomba che ne ha conquistati 88: “Raggiungere Alberto sarebbe qualcosa di incredibile. Ma lui ha fatto solo Gigante e Slalom ed ha 50 vittorie! Per me rimarrà sempre il migliore”, conclude la campionessa italiana.

