Brignone ‘questa volta l’ho fatta grossa, ma grazie a tutti’

agenzia

"Sto ricevendo tanto affetto, amici mi fanno compagnia a ridere'

ROMA, 04 APR – “Come al solito faccio le cose in grande o non le faccio. Questa volta l’ho fatta grossa in negativo. Volevo ringraziare chi mi ha soccorsa in pista, chi mi ha aiutata a Trento, l’equipe medica della Fisi che mi ha operata e chi si sta prendendo cura di me qui alla Clinica La Madonnina”. Federica Brignone torna a parlare dopo le prime frasi affidate all’ANSA nella tarda serata di ieri e lo fa ancora dalla clinica dove è ricoverata dopo l’intervento. “Un grazie a tutti voi che mi state scrivendo, per fortuna ho un sacco di amici che mi tengono compagnia e mi fanno ridere. Grazie”, ha concluso la campionessa di sci.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA