Brignone ‘Sinner? Vorrei avere la sua attitudine mentale’

'Ho assistito al suo allenamento, impressionante'

ROMA, 10 MAG – “Sinner lo ammiro per tutto, vorrei avere sua attitudine mentale”. Lo ha detto Federica Brignone, detentrice del titolo di Coppa del Mondo generale, discesa e gigante, oggi presente al Foro Italico per gli Internazionali. “Ho visto tanti atleti, seguendo il tennis so chi sono, anche gli stranieri – ha aggiunto -. Abbiamo visto Berrettini giocare, poi l’ho conosciuto e ho incontrato anche Jannik. Ho avuto modo di vedere il suo allenamento ed è impressionante”. La Brignone poi conclude: “Avevo inserito il tennis nella mia routine, una volta a settimana, anche per variare. E’ uno sport molto completo, pieno di movimenti laterali e che mi diverte tanto”.

