Brignone ‘tornerò sugli sci solo quando starò bene’

agenzia

'Mai stata pessimista, miglioro in fretta'

ROMA, 10 MAG – “Sto bene, ovvio che sia un infortunio brutto e che richiederà tempo, ma sto migliorando in fretta e ogni giorno faccio uno step per migliorare che mi dà motivazione”. Lo ha detto la sciatrice azzurra, Federica Brignone, commentando il suo infortunio. “Tra dieci giorni potrò ricominciare a poggiare il piede per riprendere a camminare e sarà una nuova sfida – ha aggiunto -. E’ incredibile come per un infortunio il tuo corpo disimpari certi cose, ma sto lavorando e non sono mai stata pessimista, ma sempre molto positiva”. E poi ancora: “Sono curiosa di vedere come starò quando tornerò sugli sci, ma lo farò solo quando starò veramente bene. Le sfide da affrontare prima sono tante”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA