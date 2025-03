Brignone trionfa in SuperG a Kvitfjell, terza Goggia

agenzia

La valdostana allunga in classifica su Lara Gut, oggi seconda

KVITFJELL, 02 MAR – Federica Brignone conquista l’ottava vittoria stagionale, la 35/a in carriera, nel superG di Kvitfjell, in Norvegia, ma per l’Italia c’è anche il terzo posto di Sofia Goggia, al suo podio n.60, arrivato dopo una serie di gare sfortunate. La valdostana si è anche presa la soddisfazione di precedere la svizzera Lara Gut-Behrami, seconda, allungando ancor più nella classifica di coppa del mondo: 1194 punti contro 943.

