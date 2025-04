Brutta notizia per il Napoli, Neres fuori almeno due settimane

agenzia

Lesione distrattiva al soleo della gamba sinistra per brasiliano

NAPOLI, 22 APR – Una pessima notizia per il Napoli arriva dalle condizioni di Neres. L’esterno brasiliano si è infatti sottoposto oggi ad esami strumentali, dopo il problema al soleo sofferto venerdì nell’allenamento in vista del match contro il Monza, che hanno evidenziato una una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. Neres comincerà subito le terapie ma il tecnico Conte dovrà rinunciare a lui per almeno due settimane. Nei prossimi giorni si esaminerà l’evoluzione dell’infortunio per capire meglio quando potrà tornare. Il rischio per il Napoli è di rivederlo in campo solo per le ultime due giornate di campionato contro Parma e Cagliari.

