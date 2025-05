Buffon, Chiellini può fare qualsiasi ruolo dirigenziale

agenzia

Per l'ex portiere azzurro ha 'physique du role'

CORCIANO (PERUGIA), 28 MAG – “Non so cosa succede, non sono dentro. Ho un’immagine della Juve legata ai miei vent’anni trascorsi lì”: è quanto ha detto Gianluigi Buffon sull’attuale situazione della Juventus, parlando a margine dell’incontro a Solomeo. L’ex portiere ha però parole nette su Giorgio Chiellini: “Ha il physique du role per qualsiasi ruolo dirigenziale. È lucido, capace, potrebbe fare qualsiasi cosa”.

