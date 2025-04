Buffon, Napoli passo importante ma campionato ancora aperto

agenzia

Tudor buon lavoro nella Juve, Motta resta allenatore di talento

FIRENZE, 28 APR – ”Il campionato non si è deciso ieri anche se il Napoli ha fatto un passo importante approfittando delle difficoltà di questo momento dell’Inter. Però ci sono ancora quattro gare alla fine”. Lo ha detto Gianluigi Buffon oggi a Coverciano fra i premiati nella quinta edizione di ‘Inside the Sport’, il riconoscimento ideato da Michele Cutolo, vicepresidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori (Mcl) e Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi).”Lo scudetto si decide durante tutto l’anno – ha continuato l’attuale capodelegazione della Nazionale – Ci sono momenti in cui capisci di aver buttato via qualcosa, lo sapranno quelli dell’Inter e Napoli, alla fine chi non vincerà lo scudetto avrà dei rimpianti. Sorpreso di vedere il Napoli in testa? No, l’ho creduto da quando a luglio è arrivato Conte”. Quindi sull’imminente semifinale di andata di Champions League fra Inter e Barcellona: ”Partire adesso favoriti con questo Barcellona o sei una squadra intergalattica sennò fai veramente fatica: già giocarsela significa essere una squadra veramente forte e l’Inter è veramente forte”. Infine sul rilancio della Juventus con l’avvento di Tudor: ”Il suo impatto è stato quello di un allenatore che è parso subito in sintonia con l’ambiente, lo conosceva, ha creato una buona relazione anche con i giocatori e gli stessi media. Sta facendo un buon lavoro – ha osservato Buffon – Dispiace però che tutto questo sembra andare a discapito di Thiago Motta che invece resta un allenatore che ha un talento incredibile, non so perché è andata così”.

