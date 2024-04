Bundesliga: Bayern ko col Dortmund, e il Leverkusen va a +13

agenzia

Le "aspirine" si apprestano a vincere il loro primo campionato

ROMA, 30 MAR – Sconfitta in casa per il Bayern Monaco che è stato superato per 2-0 dal Borussia Dortmund, per la prima volta dopo quasi 10 anni, e vede così il Bayer Leverkusen, vittorioso per 2-1 sull’Hoffenheim, allungare in testa a +13. Le “aspirine” si avvicinano così al loro primo titolo di campione tedesco. A sette giornate dalla fine della Bundesliga, il Leverkusen ha ora 13 punti di vantaggio sul Bayern (73 contro 60) e si avvia così a porre fine ad oltre un decennio di egemonia in Bundesliga del club bavarese che dal 2013 ha vinto 11 titoli consecutivi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA