agenzia

Debutto vincente per i campioni in carica guidati da Xabi Alonso

ROMA, 23 AGO – Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ha vinto per 3-2 in casa del Borussia Mönchengladbach nella partita di apertura della Bundesliga. Decisivo il gol di Florian Wirtz in pieno recupero al 56′ del secondo tempo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA