Bundesliga: degenera la festa per l’Amburgo promosso, 25 feriti

agenzia

Invasione del campo, tra risse e atti di vandalismo

ROMA, 11 MAG – L’entusiasmo per la promozione in Bundesliga dell’Amburgo, dopo sei anni in seconda divisione, si è tramutato in disordini all’interno del Volksparkstadion, con almeno 25 persone ferite, di cui una modo molto grave. Al termine della partita vinta 6-1 sull’Ulm, e nonostante gli avvertimenti di non invadere il campo, moltissimi tifosi, erano oltre 56mila i presenti, hanno scavalcato le transenne, alcuni gettandosi addirittura dagli spalti, lasciandosi poi andare ad eccessi di euforia, risse e atti di vandalismo. C’è stato bisogno della forza da parte della polizia per impedire che l’invasione coinvolgesse anche gli spogliatoi “Dopo il fischio finale, alle 22.20, i tifosi hanno invaso il campo. Di conseguenza, alcuni tifosi sono rimasti feriti: 44 persone hanno ricevuto cure mediche, cinque sono rimaste leggermente ferite, 19 in modo grave e una persona è in pericolo di vita”, ha dichiarato stamani il corpo dei vigili del fuoco di Amburgo, che insieme ai servizi di emergenza è intervenuto con circa 65 unità. L’Amburgo era retrocesso in seconda divisione per la prima volta nella sua storia nel 2018 ed è riuscito a tornare in Bundesliga al solo al settimo tentativo.

