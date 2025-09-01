Bundesliga: il Bayer Leverkusen esonera ten Hag,

agenzia

L'olandese era arrivato a maggio per sostituire Xabi Alonso

ROMA, 01 SET – Il Bayer Leverkusen ha esonerato l’allenatore Erik ten Hag, dopo sole due partite di campionato. L’olandese era arrivato a fine maggio per succedere a Xabi Alonso, passato al Real Madrid dopo quasi tre stagioni di successi al Bayer, ma ha avuto un inizio di stagione deludente, sia nel gioco sia nei risultati, con un solo punto nei due match giocati in Bundesliga: il Bayer ha perso in casa contro l’Hoffenheim e ha pareggiato a Brema ed entrambe le volte ha subito una rimonta. “Non è stata una decisione facile da prendere, ma le ultime settimane hanno dimostrato che non è possibile costruire una nuova squadra con successo in questa configurazione”, ha dichiarato il ds del club, Simon Rolfes. Approfittando della sosta per le nazionale, a Leverkusen è partita la caccia al successore, mentre ten Hag dovrà superare lo choc del secondo esonero traumatico di fila dopo quello subito al Manchester United meno di un anno fa, quando fu sostituito in pieno campionato da Ruben Amorim. Dopo anni di successi, il Bayer in questa sessione di mercato ha ceduto tanti giocatori importanti – da Florian Wirtz a Jeremie Frimpong, da Granit Xhaka a Jonathan Tah fino ad Amine Adli – e il lavoro per il nuovo allenatore non è stato facile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA