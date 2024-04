Bundesliga: segna rigore assegnato dall’arbitro, Var lo annulla

agenzia

E' accaduto durante Borussia Moenchengladbach-Borussia Dortmund

ROMA, 13 APR – Forti polemiche in Germania a causa del Var. Durante la partita tra Borussia Moenchengladbach e Borussia Dortmund, l’arbitro ha assegnato un rigore al Dortmund per un fallo sull’attaccante Adeyemi quando il punteggio era sul 2-1 proprio per il Dortmund. Il penalty è stato trasformato da Sabitzer che ha realizzato il 3-1 e la sua tripletta personale. Le due squadre stavano raggiungendo il centrocampo, quando lo stesso arbitro ha chiesto ai giocatori di aspettare e si è avvicinato allo schermo del Var. Il rigore, infatti, è stato calciato mentre era in corso la revisione del fallo da parte della sala Var che, a sua volta, ha ribaltato la decisione e, quindi, annullato penalty e rete. Tutto da rifare: palla al Moencheggladbach e la partita è ricominciata dal 2-1.

