Buon sangue non mente, figlio Messi segna 11 gol in una partita

agenzia

Li ha realizzati contro Atlanta, ha media di quasi 5 a partita

ROMA, 06 FEB – Se il buongiorno si vede dal mattino, il calcio argentino e l’Inter di Miami potrebbero aver scoperto una nuova stella. Si chiama Thiago Messi, è nato nel 2012 ed è il primogenito del plurivincitore del Pallone d’Oro. La sua ultima prestazione nell’Inter Miami under 13, contro i pari età dell’Atlanta United, sta facendo molto parlare visto che ha segnato 11 reti nel match che Miami ha vinto 12-0. Così ha portato a 24 il totale dei gol realizzati nelle cinque partite finora disputate, ai quali vanno aggiunti anche 12 assist, segno che l’erede della ‘Pulce’ non solo segna quasi 5 gol di media a partita ma manda a rete anche i compagni. Richiesto di un parere, Lionel Messi se l’è cavata con la classica frase “l’importante è che si diverta”, ma i numeri fanno ben sperare e hai visto mai che a Messi junior, cominciano a dire a Barcellona, non pensi già il club blaugrana, club rimasto nel cuore di papà e specializzato nel lanciare i giovani talenti.

