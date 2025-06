Buonfiglio ‘atleti siano al centro dei nostri interessi’

agenzia

N.1 Coni al Settecolli premia Sara Curtis

“Essere qui con Paolo Barelli e la Federnuoto, da sempre una delle federazioni più medagliate e impegnate nel sociale, è un inizio meraviglioso. Premiare le atlete è un onore che mi emoziona. Al centro dei nostri interessi, non a parole, devono esserci gli atleti”. Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, alla seconda giornata del Trofeo Settecolli dove ha premiato Sara Curtis, stella nascente dell’Italnuoto. “È un piacere avere tanto pubblico e il presidente Buonfiglio presenti”, ha spiegato il numero uno della Federnuoto Barelli. “Siamo amici, ci conosciamo da tanto tempo; non l’ho votato ma sono felice che sia qui. È un presidente che ha fatto l’atleta ad altissimo livello e sa cosa significa. Il Coni deve mettere al centro delle proprie attività gli atleti, le società sportive e le federazioni. Gli auguro di fare gli interessi dello sport, ma ricordiamo che non ha la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi dello sport”, conclude Barelli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA