Buonfiglio ‘per sport per tutti necessario impegno su impianti’

agenzia

N.1 Coni: 'Interventi Governo per migliore accessibilità sport'

ROMA, 04 LUG – “Se vogliamo parlare di sport per tutti è necessario impegnarci con l’impiantistica e a fare uno sport di vicinanza; lo sport sta diventando di nuovo costoso e gli interventi del Governo puntano a fare in modo che ci sia maggiore accessibilità. Dobbiamo dare esempio tutti i giorni verso un mondo che non è ancora sportivo, solo così avremo una società migliore”. Sono queste le parole di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, durante “Piazza Italia”, manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia al laghetto dell’Eur. Il numero uno del Coni, poi, sottolinea come “il Coni ha sempre impegnato tutte le sue forze per costruire valori e quelli dello sport fanno crescere cittadini migliori. Bisogna lavorare sulla cultura; il Coni investe tantissimo su controlli, formazione e i nostri ragazzi sono seguiti da tecnici formati e informati. Sono sicuro che insieme alle altre forze in campo andremo avanti più velocemente con risultati più importanti. Per continuare ad essere un’eccellenza dobbiamo cercare di mantenere le risorse umane ma anche investire nelle apparecchiature. Perché il ritorno non è solo in salute, ma anche in fatto di eccellenza e quando si ha un prodotto eccellente siamo tutti orgogliosi di metterci la maglia dell’Italia”, conclude.

