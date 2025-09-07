Buonfiglio “ragazze volley fantastiche, orgoglio sport italiano”

agenzia

Presidente Coni, altro capitolo di una storia entusiasmante

ROMA, 07 SET – “Quando l’Italia chiama, il volley risponde presente. Oggi la nostra nazionale di volley ha scritto un altro capitolo entusiasmante di una storia affascinante e avvincente. Straordinarie, fantastiche, uniche: queste ragazze sono l’orgoglio dello sport italiano che si conferma una nazione leader nella pallavolo”. Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. “Vincere il mondiale ad un anno di distanza dalle Olimpiadi è un’impresa storica. Complimenti al presidente, Giuseppe Manfredi, al Commissario Tecnico, Julio Velasco, e a tutte le atlete protagoniste indiscusse di questo mondiale che torna in Italia dopo 23 anni di assenza. Brave ragazze avete commosso l’Italia”, conclude Buonfiglio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA