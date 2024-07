C.Davis: Italia riparte da Bologna, Sinner apre lista Volandri

agenzia

Il capitano, fatta in base al ranking ma conterà stato di forma

ROMA, 15 LUG – Sono Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli i giocatori convocati dal capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri, per la fase a gironi delle Finals 2024, in programma a Casalecchio di Reno (Bologna), dal 10 al 15 settembre 2024. “Il regolamento prevede che le convocazioni siano fatte ad un mese e mezzo dall’evento ma è impossibile dar loro un valore concreto, quindi la lista è stata stilata in base alla classifica di oggi”, spiega Volandri, chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2023. “Sarà importante valutare lo stato di forma dei ragazzi nel prossimo mese – ha proseguito il capitano -, sarà quello il criterio fondamentale nella scelta della squadra migliore. Siamo felici, felicissimi di tornare a Bologna, con un nuovo obiettivo e un nuovo progetto”. A Bologna sono in programma le sfide del Gruppo A: l’Italia esordirà mercoledì 11 settembre contro il Brasile; tornerà quindi in campo venerdì 13 per affrontare il Belgio; infine, domenica 15 settembre, sfiderà l’Olanda.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA