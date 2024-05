C.Italia: Abodi ‘sentita mancanza di Mattarella, spero nel 2025’

agenzia

Il ministro, mi auguro ci siano le condizioni per la presenza

ROMA, 16 MAG – “Mi auguro con tutto il cuore che il prossimo anno si riescano a creare le condizioni organizzative, rispetto anche agli impegni, per una presenza del presidente della Repubblica”. Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine dell’evento ‘Destinazione Capo Nord-i pionieri’, ha parlato in merito alla finale di Coppa Italia. “Il Capo dello Stato ci rappresenta tutti e, in un’occasione come la finale dà il grande valore aggiunto di tutto quello che dice in ogni occasione pubblica – ha proseguito il ministro -. Avverto la sua mancanza ed è quello che manca a una finale come questa. Sportivamente nulla da dire con tutto quello che il calcio rappresenta, ma mancava qualcosa, mancava il nostro presidente della Repubblica”. Poi, sulla sfida, Abodi ha aggiunto: “Ho visto la coreografia, la partecipazione del pubblico, la passione di 70.000 persone che in modo civile hanno partecipato allo spettacolo. Onore ai vinti e complimenti ai vincitori”.

