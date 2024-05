agenzia

'Stasera un bel momento per la squadra'

ROMA, 15 MAG – “Vincere aiuta a vincere. Prendiamo questa sera come un bel momento per la Juve. La squadra ha giovani straordinari e lo hanno dimostrato stasera”. Lo ha detto John Elkann a Mediaset dopo la vittoria della Coppa Italia”. “Sono felice per tutti i ragazzi giovani che non hanno mai vinto”, ha concluso.

