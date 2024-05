C. Italia: Gasperini “dispiaciuti, Juve non ha fatto più di noi”

agenzia

Tecnico Atalanta: "Ora abbiamo altri obiettivi importanti"

ROMA, 15 MAG – “Eravamo di fronte un avversario forte che ha difeso bene il vantaggio. Abbiamo condotto una partita buona, credo sia stata dura, difficile ed equilibrata. La Juve non ha fatto più di noi”. Lo ha detto Gian Piero Gasperini dopo il ko in Coppa Italia. “Siamo dispiaciuti, ma non così delusi – ha aggiunto -. Usciamo con una sconfitta di misura che ci dispiace, ma abbiamo altri obiettivi importanti. C’è il campionato e un’altra finale d’Europa League”. Parlando dell’assenza di Scamacca ha detto: “E’ stata pesante, in questo tipo di gare ci avrebbe dato qualcosa in più”.

