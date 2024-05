C.Italia: Gasperini, Scamacca? Sulle diffide adeguarci a Europa

agenzia

Tecnico dell'Atalanta, in finale ci devono essere i migliori"

ROMA, 14 MAG – “Tatticamente l’assenza di Scamacca ci costringerà a trovare altre situazioni e mi dispiace per lui che è stato privato di una finale. Forse dovremmo pensare di adeguarci a quello che succede in Europa. Le ammonizioni, almeno nelle semifinali, si dovrebbero azzerare perché così diventa un peccato in quanto nelle finali ci devono essere sempre i giocatori migliori”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, commenta in conferenza stampa a Roma alla vigilia della finale di Coppa Italia la squalifica dell’attaccante, diffidato e ammonito negli ultimi minuti della semifinale.

