C.Italia: Stromberg, per Atalanta doppia finale è come vittoria

agenzia

L'ex attaccante: "per Bergamo è momento speciale"

ROMA, 14 MAG – “Per Bergamo è un momento speciale. Mi ricordo che quando ho iniziato in pochi la conoscevano, adesso tutti sanno cosa è l’Atalanta. Nessuno poteva pensare che facesse questo percorso speciale, merito di Gasperini e della società. Per Bergamo essere in due finali è già come aver vinto un titolo”. Così Glenn Stromberg, ex attaccante della Dea, parla all’arrivo della Coppa Italia alla stazione Termini. “Gasperini chiede tanto ai calciatori e loro portano tanta energia in campo – prosegue Stromberg -. L’Atalanta è una squadra che rischia ma che regala anche spettacolo”, conclude.

