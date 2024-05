Cagliari, allenamento a porte aperte per la festa salvezza

agenzia

Mercoledi curva nord aperta ai tifosi, giovedì l'anticipo

CAGLIARI, 20 MAG – Nuovo abbraccio dei tifosi al Cagliari dopo la salvezza conquistata ieri a Reggio Emilia con la vittoria per due a zero contro il Sassuolo: in vista della gara casalinga contro la Fiorentina, ultima giornata del campionato in programma giovedì alle ore 20.45, mercoledì si terrà all’Unipol Domus un allenamento a porte aperte. Per i tifosi rossoblù un’occasione per continuare a festeggiare insieme alla squadra il raggiungimento della permanenza nella massima serie. Per assistere all’allenamento basterà entrare su cagliaricalcio.com o sul sito di TicketOne e scaricare come al solito il pass gratuito. L’appuntamento è dalle 16, con inizio allenamento alle 17: a disposizione la curva nord. Giovedì scorso, i tifosi, proprio da quel settore, avevano dato la carica alla squadra per la gara con il Sassuolo con cori, fumogeni e una chiacchierata con giocatori e mister al termine della seduta. A Reggio Emilia poi i sostenitori rossoblù hanno quasi riempito la tribuna nord: a tifare per il Cagliari erano oltre 3500. Dopo la vittoria c’è stata l’attesa e un nuovo abbraccio all’aeroporto di Cagliari. Alcuni giocatori poi hanno proseguito la serata in un ristorante del Poetto con tanto di bagno di mezzanotte per festeggiare la permanenza in A. Ora altre due feste: l’allenamento di mercoledì e la partita di giovedì con la Fiorentina, ultimo atto di un campionato finito di fatto con il triplice fischio di Doveri a Reggio Emilia.

