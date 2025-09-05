Cagliari: Belotti subito in gol in amichevole

agenzia

8-0 a Buddusò, esordio anche per Ze Pedro e Rodriguez

CAGLIARI, 05 SET – Aspettando il Parma, Andrea Belotti si presenta con un gol alla prima partita con il Cagliari nell’amichevole di questo pomeriggio in Gallura contro il Buddusò, formazione di Eccellenza. Il nuovo acquisto del club di Giulini, acclamato dai tifosi anche durante l’annuncio della formazione, ha giocato per circa un’ora. Chiaro l’intento di Pisacane di accelerare l’intesa con i compagni, che infatti hanno cercato spesso il Gallo. Il primo gol nasce da un passaggio “generoso” di Gaetano che finta la battuta della punizione dal limite, ma invece serve l’ex Benfica solo davanti al portiere. Nella ripresa, Belotti protagonista nell’azione che porta al rigore del 3-0, poi trasformato da Esposito: proprio il Gallo si procura il penalty dopo aver strappato il pallone a un difensore avversario. Otto a zero il risultato finale: esordio anche per gli altri due nuovi arrivi Ze Pedro e Rodriguez. E gloria e ingresso nel tabellino dei marcatori per Felici e Borrelli (una doppietta a testa) e per i Primavera Marini e Mendy. Sono rimasti a casa Folorunsho (gestione carichi di lavoro) e gli infortunati Pintus, Radunovic e Pavoletti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA