Cagliari chiude il mercato con 8 ingressi e la sorpresa Belotti

Per l'ex Como ultimo gol in Nazionale proprio in Sardegna

Cagliari non rivoluzionato, ma molto cambiato dopo la conclusione del mercato estivo. L’ultimo acquisto è arrivato a sorpresa: il campione d’Europa Andrea Belotti, prelevato a titolo definitivo (contratto sino a fine stagione) dal Como, è chiamato a colmare il vuoto lasciato da Piccoli. Con l’obiettivo di provare a pareggiare i dieci gol che il bomber ceduto alla Fiorentina aveva realizzato nella scorsa stagione. Belotti è in cerca di rilancio da almeno quattro stagioni: i cento gol del periodo granata ora come ora sono solo un bel ricordo. Μa il Cagliari ha creduto in lui. E lui è convinto – ha accettato al volo rinunciando alle offerte di Valencia e Samp – che la Sardegna possa farlo tornare quello di una volta in termini realizzativi. Va da sé che i gol potrebbero riaprirgli anche la porta della Nazionale. L’ultima rete in azzurro – segno del destino – l’aveva realizzata proprio a Cagliari nell’amichevole pre Europeo contro il San Marino il 28 maggio del 2021. In carriera ha realizzato otto gol contro il Cagliari (l’ultimo nel 2023- 2024 con la maglia della Roma) in quindici partite con quattro assist. Da ieri in città anche i nuovi acquisti Ze Pedro e Rodriguez. Gli altri nuovi ingressi di quest’estate sono Palestra, Folorunsho, Mazzitelli, Kilicsoy, Esposito, Borrelli. Più i ritorni dai prestiti di Radunovic, Idrissi, Cavuoti e Di Pardo. Sono andati via invece Scuffet, Veroli, Hatzidiakos, Wieteska, Palomba, Catena, Prelec, appena tornati dai prestiti, Augello, Viola e Jankto (contratti scaduti). Ma soprattutto Makoumbou, Zortea e Piccoli: sono state le cessioni più dolorose. Da considerare anche le spese effettuate dalla società per i riscatti di Caprile, Adopo, Piccoli e Gaetano: circa trenta milioni. Potrebbe partire anche Rog: richieste dagli Emirati Arabi.

