Cagliari, con l’Atalanta ci sarà anche Luvumbo

Il nuovo acquisto Coman dovrebbe partire dalla panchina

CAGLIARI, 13 FEB – Un rinforzo in più per il Cagliari che, dopo la vittoria di domenica con il Parma, sabato affronta la difficile trasferta di Bergamo. Luvumbo sta correndo e sudando insieme ai compagni dall’inizio della settimana. Ed è a disposizione del tecnico Davide Nicola per la sfida all’Atalanta. Probabilmente non per un posto da titolare, ma almeno per il finale di partita. Sta bene anche Mina che, contro i ducali, aveva palesato qualche problema fisico nel secondo tempo. Ora le decisioni spettano al tecnico. Nicola di solito tende a confermare la squadra che vince o comunque fa bene. E potrebbe schierare per la terza volta consecutiva la stessa formazione. Quindi probabile conferma dell’asse Augello-Felici sulla sinistra. Con Viola che dovrebbe vincere anche con l’Atalanta il ballottaggio con Gaetano. Il nuovo acquisto Coman, nonostante l’esordio con gol di domenica scorsa, dovrebbe partire dalla panchina.

