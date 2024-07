Cagliari, Deiola ‘impatto positivo e grande entusiasmo’

agenzia

'Tifosi nostra arma in più, dobbiamo partire bene subito'

CAGLIARI, 16 LUG – “Impatto positivo, c’è molto entusiasmo. E questo è fondamentale”. Dopo il capitano del Cagliari, parla il vice, Alessandro Deiola: “Stiamo lavorando bene – ha detto dal ritiro del centro sportivo di Assemini – il nuovo tecnico sta spiegando i suoi concetti, noi stiamo recependo bene i suoi messaggio. Naturalmente siamo agli inizi. La differenza con il passato? Ognuno ha i suoi metodi, sta a noi recepire al meglio quello che ci viene chiesto”. L’eredità di Ranieri? “Porteremo sempre con noi quello che ci trasmetteva – ha spiegato Deiola – tranquillità, sicurezza e voglia di stare aggrappati al risultato”. Squadra che sta cambiando: ora via anche Sulemana: “In bocca al lupo a lui e agli altri – ha osservato – una perdita importante, ma chi arriverà sarà utile alla causa. Lo stesso vale per Dossena, protagonista di due ottimi campionati. Luperto però sta già mostrando quello che vale: ci dà certezze ed esperienza”. E un messaggio ai nuovi acquisti: “Chi arriva qua deve sapere che deve lottare per una città e per un’isola: noi cercheremo di fare capire che cosa significa giocare con questa maglia”. Avvio del campionato in casa in quattro partite su cinque: “I tifosi – ha sottolineato – per noi sono un’arma in più: sono stati la spinta necessaria che ci ha fatto raggiungere i risultati. Un invito a sostenerci anche nei momenti difficili, li avremo anche noi. Lo faranno anche quest’anno, ne sono sicuro. Certo, posto che cercheremo di dare il meglio anche fuori, in casa abbiamo costruito la nostra salvezza, è sicuramente un’occasione da sfruttare. Sarà un campionato difficile, vedo bene le neopromosse. Dobbiamo farci trovare pronti subito”. Tra gli obiettivi personali Deiola puntualizza: “potrei dire giocare il più possibile o realizzare qualche gol o assist in più. Ma penso che l’obiettivo principale sia quello di rendersi utile: gli obiettivi della squadra e della società sono i miei obiettivi. Sono uno che non si arrende nelle difficoltà, quando gioco meno capisco che non sono nelle condizioni migliori. E quindi cerco di dare di più”.

