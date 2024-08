Cagliari di nuovo in campo in vista della Coppa Italia

agenzia

Dopo il ritiro allenamento ad Assemini, lunedì c'è la Carrarese

CAGLIARI, 06 AGO – Il Cagliari si prepara alla prima uscita ufficiale della stagione, in programma lunedì 12 agosto alla Unipol Domus contro la Carrarese. Squadra in campo ad Assemini questo pomeriggio: si riprende a sudare in Sardegna dopo il ritiro di due settimane in Valle D’Aosta. E da oggi comincia il tran tran settimanale di allenamenti pre partita che terminerà soltanto a maggio: dopo la Coppa Italia c’è subito la prima di campionato contro la Roma (domenica 18 alle 20.45). Una partita che è già una sentenza: la Carrarese ha tutto l’entusiasmo di una neopromossa in Serie B. Ma il Cagliari non può permettersi di deludere i suoi tifosi. Il club sta cercando di portare i supporter allo stadio con prezzi popolari. Curve a 5 euro, distinti 10, tribuna blu 15, tribuna rossa 20. Ridotto under 12 per tutti i settori: un euro. Una partita che potrebbe anche dare, a seconda della presenza o meno di qualche giocatore tra i convocati, indicazioni sulle imminenti operazioni di mercato. Il caso più emblematico è quello di Lapadula, inseguito dal Pisa. Club sardo e toscano stanno trattando, ma se non si dovesse trovare l’intesa l’italo-peruviano sarebbe contento di restare. Le parti, però, sembrano sempre più vicine. In uscita ci sono Veroli e Pereiro (forse entrambi destinazione Bari), Jankto, Hatzidiakos, Delpupo (in chiusura il trasferimento in Belgio). Di Pardo sembra vicino al Modena. Sul fronte acquisti il Cagliari sembra pronto a buttarsi su Cheddira in caso di addio a Lapadula. Si allontana il ritorno di Gaetano: il Parma sembra in vantaggio sul Cagliari. Intanto il club di Giulini pensa anche alla linea verde: preso per la Primavera dallo Stoke Gifford il difensore inglese 2006 Jack David Nunn. L’acquisto è a titolo definitivo.

