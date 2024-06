Cagliari: il 21enne Kingstone rinnova sino al 2027

agenzia

Attaccante zambiano ha già segnato in Serie A con la Fiorentina

CAGLIARI, 18 GIU – Il Cagliari blinda l’attaccante 21enne zambiano Kingstone Mutandwa: firmato un nuovo accordo con il club rossoblù sino al 30 giugno 2027. Kingstone è cresciuto calcisticamente tra le fila dell’Atletico Lusaka del presidente (cagliaritano) Mauro Sanna: nella stagione 2021-22 ha vinto la classifica marcatori di terza divisone con 18 reti e, nel campionato successivo in seconda serie, ha totalizzato 16 gol in 22 gare. Arrivato in rossoblù la scorsa estate ha debuttato in Primavera il 2 settembre 2023 nel pareggio casalingo (1-1), contro l’Inter. Il 17 febbraio 2024 ha realizzato la sua prima doppietta, decisiva nella vittoria contro il Torino per 3-2. Ha poi esordito in Serie A il 3 marzo ad Empoli (0-1). Lo scorso 23 maggio, in occasione di Cagliari-Fiorentina, ha segnato la sua prima rete in A con un gran tiro da fuori area. Ha esordito nella Nazionale maggiore lo scorso 11 giugno nella gara di qualificazioni ai Mondiali contro la Tanzania.

