Cagliari: intervento al ginocchio per Pavoletti

agenzia

L'attaccante operato con successo a Milano

CAGLIARI, 24 MAG – L’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti è stato sottoposto ieri sera ad un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro. L’operazione di cleaning articolare, effettuata al Columbus Clinic Center di Milano, è stata eseguita con successo dallo specialista Giacomo Zanon. Osservati alcuni giorni di riposo, il calciatore potrà iniziare il suo percorso di recupero. Come per Gaetano – salvo scossoni del mercato – un arrivederci all’avvio della preparazione a luglio in vista della prossima stagione.

