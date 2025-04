Cagliari: Jankto out per un attacco febbrile

agenzia

Allenamento di rifinitura in vista della gara con la Fiorentina

CAGLIARI, 20 APR – Domenica di Pasqua in campo, al Crai Sport Center di Assemini, per i rossoblù di Nicola. Questa mattina, alla vigilia di Cagliari-Fiorentina (Unipol Domus, ore 15), Mina e compagni sono scesi in campo per l’allenamento di rifinitura. Il gruppo ha svolto inizialmente degli esercizi di attivazione con palla, poi delle partitelle giocate su spazio ridotto. L’ultima parte della seduta è stata dedicata a prove su palla inattiva e a delle esercitazioni tecniche per andare al tiro in porta. E’ rimasto a riposo Jankto, che deve smaltire un attacco febbrile. Dopo il pranzo di Pasqua in famiglia, stasera la squadra si ritroverà di nuovo ad Assemini per iniziare il ritiro pre-partita.

