Cagliari, l’esterno destro Gabriele Zappa rinnova sino al 2030

Classe 1999, a novembre la prima doppietta in carriera

CAGLIARI, 21 GEN – L’esterno destro Gabriele Zappa ha firmato un nuovo accordo con il Cagliari sino al 30 giugno 2030. Nato a Monza, classe 1999, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Zappa ha giocato la sua prima stagione nei professionisti tra le fila del Pescara (2019-20), per iniziare il suo percorso in rossoblù dalla stagione successiva. Ha esordito così con il Cagliari il 20 settembre 2020 nel pareggio esterno contro il Sassuolo. L’11 giugno 2023 a Bari, finale playoff, è l’artefice al 94° dell’assist per il gol Pavoletti vale la promozione in A. In questa prima parte di campionato è stato tra i calciatori in rosa che ha totalizzato più minuti: è partito nell’undici titolare in tutte le 21 partite, impiegato sia da terzo di difesa che da esterno in una linea a 4. Contro il Milan lo scorso 9 novembre ha realizzato la prima doppietta della sua carriera.

