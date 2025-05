Cagliari: Luperto, Mina e Coman ancora in dubbio

agenzia

Sardi senza lo squalificato Pavoletti per la sfida col Venezia

CAGLIARI, 15 MAG – Luperto, Coman e Mina ancora a rischio per la gara spareggio di domenica sera alla Unipol Domus contro il Venezia. Anche oggi lavori individuali per tutti e tre. Ma il tecnico del Cagliari Davide Nicola spera di recuperarli nei prossimi giorni almeno per un impiego part time. Se i due centrali non ce la dovessero fare, l’allenatore rossoblù è pronto a confermare la coppia Palomino Obert, già schierata nell’ultima trasferta di Como. Nicola punta anche sul ritorno in campo di Coman. Anche perchè domenica mancherà lo squalificato Pavoletti e il tecnico dei sardi non ha in panchina molte alternative per provare a cambiare qualcosa in attacco a partita in corso. È tornato in gruppo il centrocampista Jankto. All’allenamento di oggi era presente anche il presidente Tommaso Giulini. Anche la tifoseria sente l’importanza della gara: sono già circa sedicimila i posti prenotati per la sfida con il Venezia. Si va verso il tutto esaurito.

