Cagliari: Mina di nuovo a disposizione, Luvumbo out

agenzia

Domenica a Monza la sorpresa può essere Felici

CAGLIARI, 02 GEN – Mina di nuovo a disposizione di Nicola per la delicata trasferta di domenica a Monza. Il difensore colombiano, dopo un avvio di settimana in personalizzato, oggi si è allenato col gruppo e ora si candida per un posto da titolare nel match del Brianteo. Il suo è stato un fine anno non proprio al 100% dal punto di vista fisico: contro il Venezia ha giocato 72 minuti, con l’Inter soltanto il primo tempo. Forfait certo, invece, per Luvumbo, fresco di prolungamento di contratto sino al 2028, ma ancora alle prese con l’infortunio che gli ha fatto saltare Venezia, Inter e Juventus in Coppa Italia. Se ne riparla eventualmente per la gara con il Milan. Intanto domani visite mediche programmate per Rog, di ritorno dalla Dinamo Zagabria per fine prestito. Il giocatore però è considerato solo di passaggio: potrebbe presto ritornare in Croazia. Per quanto riguarda la formazione, Nicola incerto sul modulo: 4-4-2 con Gaetano e Piccoli davanti o 4-2-3-1 con l’inserimento di un giocatore a sinistra con le caratteristiche più simili a Luvumbo? La sorpresa potrebbe essere Felici.

