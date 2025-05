Cagliari: Nicola, una bella salvezza arrivata al momento giusto

agenzia

Il futuro? Qui per costruire, sono in un contesto speciale,

CAGLIARI, 18 MAG – Cagliari salvo. E Davide Nicola aggiunge un’altra riga nel suo curriculum di specialista in lotte per la permanenza in A. “Molto importante anche per me – ha detto -, la salvezza è arrivata al momento giusto: sono molto contento anche perchè questo traguardo è arrivato a fronte di una bella prestazione. Nell’ultimo periodo non eravamo al completo. Abbiamo sempre avuto una nostra identità”. Il futuro? “Quando sono venuto qui avevo intenzione di costruire qualcosa – ha proseguito Nicola- ora vediamo se è possibile salvarsi magari prima. Sono grato di essere qui: è un contesto speciale. Bravi i tifosi: ci stavano caricando ancor prima di entrare in campo. Bravi i giocatori per la loro dedizione. E grazie anche a me stesso”. La partita? “Se il Venezia non ci ha fatto male, è merito del Cagliari”. L’esordio di Pintus? “Un premio per il ragazzo e per la Primavera di Pisacane”.

