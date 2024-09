Cagliari, Nicola ‘ vogliamo dimostrare nostra crescita’

agenzia

Contro il Napoli senza Prati: "gara difficile, ma lotteremo"

CAGLIARI, 14 SET – Il Cagliari cerca la prima vittoria in campionato domani alla Domus. Ma di fronte ci sarà un Napoli che cerca un tris di successo e soprattutto la conferma di poter essere squadra da scudetto. Nicola dovrà fare a meno di Prati, ma avrà a disposizione tutti i rossoblù tornati dalle Nazionali. “Sarà molto difficile – ha detto il mister nella conferenza stampa della vigilia – per la qualità dell’avversario e sia perché in panchina hanno un condottiero importante, che apprezzo particolarmente. Portare una nuova mentalità in un ambiente nuovo non è mai semplice, questo vale anche per il Napoli e mister Conte”. Nicola cerca di inquadrare la chiave tattica: “Da questo punto di vista, però, sappiamo bene che è già una squadra con le proprie caratteristiche: amano mantenere la palla, soprattutto davanti; sono molto bravi a dialogare, nell’interscambio e nell’uno contro uno. Dovremo essere molto competitivi, giocando con grande coraggio e aiutandoci l’un l’altro. Per limitare le loro qualità servirà un grandissimo lavoro di squadra, anche in fase di non possesso e in tutte le zone del campo: dovremmo cercare di sporcare il loro gioco da subito. In fase difensiva dobbiamo migliorare nel passaggio da gioco attivo ad inattivo, restare più concentrati sui calci piazzati, dove abbiamo concesso. Vogliamo dimostrare la nostra crescita e i miglioramenti”. Conte si è complimentato ieri con Nicola. E il tecnico rossoblu contraccambia: “È un allenatore che ha avuto esperienze di altissimo livello, lo apprezzo particolarmente. Non vedo l’ora di dargli ragione cercando di metterlo in difficoltà”. Il primo ko di Lecce? “Principalmente non siamo stati abili a trasformare in gol le tante occasioni create. Ci deve dare fastidio, ma non preoccupare. Io mi indispettisco se vedo che la mia squadra non produce, che non ha il giusto atteggiamento. A Lecce, invece, avremmo meritato il gol e un risultato diverso. Lo abbiamo dimostrato sul campo, non lo abbiamo ottenuto, deve essere da stimolo per una prossima. Le statistiche dicono che il Cagliari sta seminando per raccogliere qualcosa di più. Nel lungo periodo i valori vengono fuori e ciò che crei è ciò che ottieni. Abbiamo fatto la scelta di puntare su dei giovani, ci sono dei valori che sono ancora inespressi, con il lavoro verranno fuori”.

