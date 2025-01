Cagliari: Obert prolunga per 4 anni, fino al 2029

agenzia

Ultimi giorni di mercato, priorità sono Dessers e Johnsen

CAGLIARI, 28 GEN – Adam Obert avanti con il Cagliari sino al 2029: il difensore mancino di Bratislava ha firmato il rinnovo di contratto. Arrivato in Italia a 16 anni nelle giovanili della Sampdoria è passato al Cagliari nell’estate del 2021. Contro il Lecce ha segnato il suo primo gol tra i professionisti. “Le sensazioni, come per ogni rinnovo, sono sempre straordinarie – dice il calciatore sui canali del club rossoblù -. Sono estremamente contento di rinnovare per la seconda volta con il Cagliari, sento molta fiducia da parte della società e questa è la riprova. E’ la mia quarta stagione con il Cagliari e fin dal primo giorno mi sono trovato molto bene, sia con i compagni che con gli staff e il club. Più passa il tempo, più mi sento integrato in questa città, a questa maglia e ai nostri fantastici tifosi”. Oggi ripresa degli allenamenti in vista della gara di lunedì alla Domus contro la Lazio. Nicola e la squadra al lavoro ad Assemini, ds Bonato impegnato nelle trattative per portare a casa un altro attaccante. L’obiettivo principale è Dessers, punta dei Rangers, ma il Cagliari terrà d’occhio sino alla fine anche il viola Kouame. Dopo la partenza di Azzi alla Cremonese, sempre aperta la pista che porta all’esterno grigiorosso Johnsen. Richieste per Makoumbou, ma il centrocampista resterà a Cagliari.

