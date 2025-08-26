Cagliari: Palestra in prestito dall’Atalanta, ora visite mediche

agenzia

Club rossoblù vorrebbe prendere Posch, Sulemana e Salah Eddine

CAGLIARI, 26 AGO – Visite mediche in corso a Villa Stuart a Roma e arrivo o a Elmas questo pomeriggio: Marco Palestra, classe 2005, approda al Cagliari in prestito dall’Atalanta. Stasera, dopo lo sbarco in aeroporto, in programma la firma del contratto e l’annuncio ufficiale. Esterno destro, Palestra occuperà nella rosa il posto lasciato libero dal trasferimento di Zortea al Bologna. Sarà a disposizione del tecnico già per la trasferta di Napoli. Nazionale under 21, ha già disputato nove gare in A sempre con la maglia dell’Atalanta. Nel frattempo, nel mirino del Cagliari altri due possibili acquisti. Dal Bologna potrebbe arrivare il centrale difensivo Stefan Posch, classe 1997, ma il club rossoblù deve battere la concorrenza del Sassuolo. Il diesse Angelozzi continua a seguire la pista che porta all’esterno sinistro della Roma Anass Salah Eddine, del 2002. Il Cagliari sta cercando anche di riportare in Sardegna il centrocampista Ibrahim Sulemana, del 2003, ora all’Atalanta. In uscita, invece, Felici, Rog (saltato il trasferimento in Turchia), Di Pardo e Vinciguerra.

