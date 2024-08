Cagliari, per Lecce Nicola recupera Zortea e Makoumbou

agenzia

Progressi per Mina, Palomino e Viola, speranza Gaetano

CAGLIARI, 29 AGO – Cagliari tra mercato e campionato a due giorni dalla prima trasferta del torneo a Lecce. Per la sfida con i salentini il tecnico Nicola recupera Zortea e Makoumbou. E può contare sui progressi di Mina e Palomino, già utilizzati con il Como, ora con una settimana di lavoro in più insieme alla squadra. Anche Viola, portato in panchina lunedì scorso dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare Carrarese e Roma, potrebbe entrare a partita iniziata. Rispetto alla gara con i lariani non ci sarà Pereiro tra i convocati: risoluzione consensuale del contratto con l’uruguaiano. Le altre presenze nella lista dei rossoblu a disposizione del mister sono legate alla campagna acquisti e cessioni: in forse Wieteska per una possibile trattativa con l’Udinese, ci potrebbe essere invece Gaetano, ormai prossimo alla firma con il Cagliari. Per la gara con il Lecce Nicola dovrebbe partire con la formazione iniziale vista lunedì scorso in casa con il Como: il 3-5-2 sembra la formula base e la squadra, soprattutto nel primo tempo, è piaciuta molto al tecnico.

