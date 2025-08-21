Cagliari, Pisacane cambia tutto dopo addii Piccoli e Zortea

agenzia

Contro Fiorentina forse davanti inedita coppia Luvumbo-Esposito

CAGLIARI, 21 AGO – Strategie e formazioni provate durante il precampionato tutte da rivedere senza Zortea e Piccoli, passati rispettivamente a Bologna e Fiorentina. Il tecnico Pisacane, in attesa dei possibili sostituti che potrebbero arrivare dal mercato, fa i conti con quello che ha. E per l’esordio di domenica contro la Fiorentina potrebbe rilanciare Zappa sulla fascia destra al posto di Zortea e lanciare davanti l’inedita coppia d’attacco Esposito-Luvumbo. Per il resto buone notizie dall’infermeria per la difesa: assente Piccoli, con le valigie destinazione Firenze, Luperto oggi si è allenato per la prima volta con il gruppo per tutta la seduta. E si candida per un posto da titolare in difesa accanto a Mina. Solito allenamento personalizzato invece per Pavoletti: per il bomber di Livorno esordio rinviato. Dei nuovi scontato l’utilizzo di Folorunsho e Idrissi. Dovrebbero partire dalla panchina invece Mazzitelli, Kilicsoy e Borrelli. E Folorunsho punta sul Cagliari, anche per provare a tornare in Nazionale. “La maglia azzurra – ha spiegato nella sua prima conferenza stampa in rossoblu – è troppo bella, e rimane un obiettivo, ma io sono qui per fare bene con la mia squadra. Nel calcio si sale in alto velocemente, ma a volte troppo velocemente ci si dimentica di quanto vale in giocatore. Ho scelto Cagliari anche perché mi piacciono le sfide. E mi piacciono i posti come la Sardegna e mi piace il mare. Voglio dare il mio contributo a questa squadra, a questo club e a questi tifosi”. Già un leader: “Ma – spiega – la leadership te la dà la squadra”. Gli inserimenti a rete (“sono sempre stati una mia caratteristica”) “ma tutto quello che si fa e si riesce a fare passa attraverso la prestazione corale della squadra che poi a sua volta esalta le qualità dei singoli”. Contraccolpi e nuove strategie tattiche dopo gli addii di Zortea e Piccoli? “Abbiamo perso due grandi giocatori, non possiamo nasconderlo – ha continuato – un grande in bocca al lupo per loro. Ma noi abbiamo un allenatore che è sicuramente in grado di trovare le soluzioni migliori e compagni di squadra in grado di sostituire chi è partito”. L’obiettivo è “farci trovare pronti: puntiamo alla salvezza innanzitutto e sappiamo come ogni anno che ci sarà da combattere, poi si vedrà”.

