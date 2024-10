Cagliari prepara la sfida al Toro, allarme Obert e Makoumbou

agenzia

I due giocatori sono tornati in anticipo dalle Nazionali

CAGLIARI, 14 OTT – Il Cagliari vuole continuare la striscia positiva dopo i quattro punti in due gare contro Parma e Juventus. I rossoblù si sono allenati anche ieri. Oggi un giorno di pausa, poi da domani pomeriggio si lavora alla preparazione della sfida di domenica alla Domus contro il Torino, ma bisognerà valutare le condizioni di due titolari, Obert e Makoumbou, tornati prima del tempo dal ritiro con le Nazionali. Il difensore ha lasciato la Slovacchia per un fastidio agli adduttori. Il giocatore è reduce da un buon momento, partito titolare nelle due gare della riscossa con Parma e Juventus. Idem per Makoumbou: è tonato già dalla scorsa settimana a Cagliari per un fastidio al ginocchio, ma non sembra niente di grave. Nella lista dei giocatori da monitorare i soliti Lapadula, Jankto, Pavoletti e Wieteska. Solo Pavoletti sembra tagliato fuori dalla gara con il Torino, gli altri sperano di esserci. Ripresa ancora a ranghi ridotti: Nicola per la prima giornata di allenamento dovrà segnare le assenze di Prati (U.21), Sherri (Albania), Kingstone (Zambia), Luvumbo (Angola), Marin (Romania) e Mina (Colombia). Tutti dovrebbero rientrare tra mercoledì e giovedì: per Mina bisogna anche tenere conto del lungo viaggio dal Sud America. Intanto Simone Barone, vice di Nicola ed ex giocatore di Cagliari e Torino, inquadra così la sfida alla Domus: “Sarà un’altra partita da ex per me, ma ne ho tante – ha detto a Radio TV Serie A – Il Cagliari sta diventando sempre più squadra, la Serie A è difficile, credo che anno dopo anno sia più complicato anche analizzare gli avversari e le partite, perché si cambiano spesso sistema di gioco e atteggiamento. Il gruppo ci segue, c’è molta voglia di apprendere nei ragazzi, siamo contenti. La settimana dopo la sosta delle Nazionali – spiega – è sempre particolare perché piano piano arrivano i Nazionali e c’è da preparare la prima di cinque importanti partite da qui alla sosta successiva”.

