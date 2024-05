Cagliari: Ranieri “espulsione? Tra giallo e rosso c’è un Abisso”

agenzia

'Alla fine va anche bene il pari, sarà lotta sino alla fine'

ROMA, 05 MAG – Il rosso? “L’arbitro aveva visto bene, ma quando entra in ballo il Var succede anche questo. Solo che tra il giallo e il rosso c’è un Abisso. Mi ha dato l’impressione che Gaetano abbia ritratto la gamba”. Ranieri alla fine sorride a metà. Un punto che muove la classifica. Ma che non spazza via le preoccupazioni come magari avrebbe desiderato: “Un punto guadagnato – ha detto- quando non si può vincere è importante non perdere. Undici contro undici avevamo fatto molto bene”. Le condizioni della squadra? “Mina ha delle carte geografiche nei muscoli- ha detto- quando fa stretching non è per perdere tempo ma perché ha dei problemi : va allenato con il bilancio, è un giocatore però imprescindibile”. Sassuolo Inter? “Non mi ha stupito – ha detto – perché da una parte c’era una squadra con l’acqua alla gola possono venire anche questi risultati. Dall’altra c’era un Inter che ha giocato tutta la stagione su più fronti: ci sta che per un attimo non abbia trovato la partita giusta”. La salvezza? “Dobbiamo lottare fino alla fine. Ora c’è il Milan, pensiamo al Milan. Nessuno ha mai staccato la spina, ci giochiamo un intero campionato”

