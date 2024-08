Cagliari: strada in salita per Gaetano, Delpupo in Belgio

agenzia

Tentazioni arabe per Mina, ma il difensore è pronto a restare

CAGLIARI, 09 AGO – Il centrocampista argentino Isaías Delpupo, classe 2003, dal Cagliari al Sint-Truiden, in Belgio, a titolo definitivo. Al club rossoblu sarà assicurata una percentuale sulla eventuale rivendita. Il Cagliari è sempre interessato al ritorno di Gaetano in rossoblù, ma deve fare in conti con la richiesta economica del Napoli, considerata per il momento fuori portata. Domani, intanto, si decide il futuro di Mina, tentato anche da richieste negli Emirati Arabi: il difensore colombiano, rientrato ieri in Sardegna dopo le vacanze allungate dopo la Copa America, dovrebbe però continuare la sua avventura con il Cagliari. Per quanto riguarda le altre operazioni di mercato, sempre domani dovrebbe essere ufficializzato il passaggio di Veroli alla Sampdoria. Intanto sono stati assegnati i numeri di maglia per il prossimo campionato. Tra i nuovi arrivati in casa rossoblù Luperto ha scelto il 6, Adopo il numero 8, Zortea il 19. Numero 71 per Sherri, Piccoli ha optato per il 91, Mattia Felici indosserà la maglia 97, Marin la 18.

