Cahill ‘Sinner a dieta, dopo Parigi con barattolo di caramelle’

agenzia

L'aneddoto del coach: "E' in forma a Wimbledon"

ROMA, 01 LUG – “Al Roland Garros c’erano dei barattoli pieni di caramelle per i giocatori. Puoi prenderne una manciata, ma Jannik dopo la finale ha preso tutto il barattolo tra le sue mani. Era a dieta da due settimane, poi le ha distribuite a tutti in macchina con un sorriso. L’ha superata piuttosto velocemente, sarà interessante vedere come andrà qui: questo sarà un grande test”. Darren Cahill, in una intervista a Espn, è tornato a parlare della finale persa da Jannik Sinner con Carlos Alcaraz al Roland Garros o, più precisamente, del dopo partita. L’allenatore australiano ha anche fatto il punto sulla preparazione di Sinner per Wimbledon. “E’ stata la sua settimana di allenamento sull’erba migliore di sempre – ha detto Cahill -. È fresco e sta bene mentalmente. Sa che, se continuerà a lavorare nel modo in cui sta lavorando, ha 10/12 anni al top e che avrà ancora molte chance nelle finali contro Alcaraz perché giocheranno tante grandi partite. Jannik otterrà le sue vittorie: se avesse vinto a Parigi, qui a Londra si starebbe giocando il “Sinner Slam”, perché sarebbe arrivato avendo vinto gli ultimi tre. Sta migliorando sull’erba e mentalmente ha grande consapevolezza di se stesso: ha capito che quello che ha fatto al Roland Garros è stato pazzesco. Non è andata come avrebbe voluto, ma avrà un’altra chance”, ha concluso il coach.

