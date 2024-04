Cairo ‘Giro d’Italia aiuta l’Italia, il Governo lo sente suo’

agenzia

'Le ricadute economiche sono notevoli per l'Italia'

ROMA, 26 MAR – “Abbiamo visto dei numeri bellissimi, immagini che danno l’idea della corsa che si svolge in un paese bellissimo. Grazie al ministro Tajani e al Governo perché stanno appoggiando il Giro d’Italia, sentendolo come proprio”. Lo ha detto Urbano Cairo, presidente del Torino e del Gruppo RCS, alla presentazione del “107° Giro d’Italia – L’Italia che corre” presso la Farnesina. “Il Giro aiuta l’Italia ed è una grande vetrina per il nostro paese in tutto il mondo – ha aggiunto – Le ricadute economiche sono notevolissime per l’Italia. Secondo una ricerca affidabile (condotta da Banca Ifis, ndr), a seguito del Giro d’Italia c’è una ricaduta economica immediata, dunque nei sei mesi successivi alla corsa, di 600 milioni di euro di prodotti e servizi consumati. Mentre poi nei 18 mesi seguenti è di un miliardo e 400milioni. Sono numeri importanti che testimoniano la forza del giro d’Italia per aumentare il turismo”. Poi anche le parole di Matteo Zoppas, presidente ICE: “E’ un’ottima occasione di promozione, quest’anno nel Giro non ci sarà solo partecipazione al brand del Made in Italy, ma anche attività che portano a creare occasioni di business matching. Lo sforzo degli imprenditori è continuo e noi dobbiamo aiutarli ad espandere loro capacità di vendita”.

