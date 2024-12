Caironi ‘realtà non è inclusiva, Milano-Cortina può aiutare’

agenzia

'Paralimpiadi invernali possono essere shock positivo'

ROMA, 09 DIC – “Milano-Cortina è un’occasione per fare un passo in avanti e portare atleti con disabilità da tutto il mondo in Italia. Spero sia uno shock positivo che scuota le menti, lasciando una legacy al paese”. Lo ha detto l’atleta paralimpica Martina Caironi, oro a Parigi nei 100 metri T63, durante la presentazione del libro PhotoANSA 2024 in corso al MAXXI a Roma. “La realtà non è inclusiva, lo vediamo dagli sguardi o ad esempio dal fatto che sto lottando per avere protesi passate dallo Stato e non solo in parte – hA aggiunto -. Inutile dire che ci sono tante barriere architettoniche, edifici antichi da moderninazzare”. Caironi ha concluso parlando di Parigi ’24: “É un piacere raccontare per noi Parigi e cosa sia lo sport paralimpico. Abbiamo vinto 71 medaglie, la mia seconda è stata la numero 70. Dati che crescono sotto ogni punto di vista e voi siete partecipi di questo cambiamento culturale in atto”.

