Calafiori a segno, l’Arsenal espugna l’Old Trafford

Gunners in gol al 13', poi reggono l'urto del Manchester United

ROMA, 17 AGO – L’Arsenal ha segnato presto all’Old Trafford e poi ha respinto i ripetuti attacchi del Manchester United, nella partita d’esordio della Premier League. Il calcio d’angolo di Declan Rice è stato insaccato di testa sul secondo palo da Riccardo Calafiori (13′) dopo che Altay Bayindir, il portiere turco preferito ad André Onana, era uscito a vuoto. Tre punti che hanno messo in secondo piano la pessima prestazione del costosissimo (76 milioni di euro) centravanti svedese Viktor Gyökeres. L’ex attaccante del Lisbona non ha tentato un tiro e ha completato solo quattro passaggi in un’ora. Il Manchester United, nonostante la sconfitta, ha mostrato un gioco molto più convincente rispetto a quello della scorsa stagione, conclusa con un mediocre 15mo posto. La squadra di Ruben Amorim ha esercitato una pressione costante con il prezioso aiuto di Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, due dei principali acquisti estivi, schierati titolari dal portoghese. Al 20′ della ripresa é entrato il nuovo centravanti dello United, Benjamin Sesko, ma l’ex del Lipsia non ha lasciato il segno.

