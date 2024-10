Calafiori ‘l’esperienza in Premier può aiutare la nazionale’

agenzia

L'azzurro: 'Ma non dobbiamo rubare nulla al calcio inglese'

ROMA, 09 OTT – “Bologna è stato il primo anno dove mi sono sentito veramente importante, ho ricordi indelebili. La Premier, invece, è un campionato molto diverso dalla Serie A, io preferisco sempre imparare con qualità e ritmi diversi, penso di poter aiutare la nazionale in questo senso”. Lo ha detto Riccardo Calafiori alla vigilia della sfida con il Belgio di Nations League. “La prima cosa che mi ha colpito dopo gli Europei è stata proprio l’intensità nelle partite e negli allenamenti – ha ribadito parlando delle differenze con il calcio inglese -. Poi non mi sento di dover dire che dobbiamo rubare qualcosa a loro in particolare”. Infine sul tornare all’Olimpico dopo il suo passato nella Roma: “Sicuramente mi dà qualcosa in più giocare qui”.

